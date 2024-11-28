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"Орешником" Путин хочет сорвать усилия Трампа, чтобы он не смог закончить войну, - Зеленский

Четверг 28 ноября 2024 20:06
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"Орешником" Путин хочет сорвать усилия Трампа, чтобы он не смог закончить войну, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин хочет сорвать попытки новоизбранного президента США Дональда Трампа установить мир. Для этого он применил "Орешник".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что во время визита в Казахстан Путин снова рекламировал свои ракеты и свою готовность убивать и разрушать. По мнению президента Украины, Путину не нужно окончание войны. К тому же Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну.

"Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну. Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит", - сказал Зеленский.

Мирный план Трампа

Ранее Дональд Трамп заявлял, что сможет завершить войну между Россией и Украиной за один день. При этом, по данным СМИ, одним из пунктов "мирного плана" Трампа могла быть передача части украинских территорий.

Впоследствии британские издания сообщили, что есть якобы новая версия плана Трампа, которая предусматривает создание буферной зоны между странами, которая будет охраняться европейскими войсками.

Но один из советников Трампа заявил, что возвращение Крыма Украине уже "нереалистично". Однако в офисе избранного президента эту информацию опровергли.

Подробнее об этом заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.

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