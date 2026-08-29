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Арендовать или купить: сколько лет нужно, чтобы "отбить" стоимость жилья в разных городах

08:07 29.08.2026 Сб
3 мин
В Киеве стоимость квартиры равна 16 годам аренды, но это не самый высокий показатель по Украине
aimg Василина Копытко
Арендовать или купить: сколько лет нужно, чтобы "отбить" стоимость жилья в разных городах Как соотносится цена жилья и его аренды в разных городах (фото: Getty Images)
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В Украине арендовать однокомнатную квартиру до суммы, равной ее стоимости, придется от 9 до 17 лет - в зависимости от города. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего - в Запорожье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на данные OLX Недвижимость.

Главное:

  • 17 лет аренды равны стоимости квартиры в Житомире и Ровно.
  • В Киеве, Виннице и Чернигове этот показатель составляет около 16 лет.
  • Самый меньший разрыв между арендой и покупкой - в Запорожье (9 лет).
  • В Днепре аренда сравняется со стоимостью квартиры примерно за 10 лет, в Ивано-Франковске - за 11 лет.
  • На соотношение цен влияют ситуация безопасности, внутренняя миграция и объем предложения жилья.

Где арендовать дольше всего

Больше всего времени, чтобы совокупная стоимость аренды сравнялась с ценой покупки квартиры, нужно в Житомире и Ровно - примерно 17 лет.

В Житомире аренда однокомнатной квартиры составляет 11 тыс. грн в месяц, тогда как покупка такого жилья стоит 2,23 млн. грн. В Ровно - 12 тыс. грн и 2,45 млн грн соответственно.

Еще около 16 лет понадобится в Киеве, Виннице и Чернигове.

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Города со средним разрывом

Приблизительно 15 лет аренды равны стоимости квартиры в Одессе, Черкассах и Черновцах.

Около 14 лет нужно в Кропивницком, Луцке и Сумах, а 13 лет - во Львове, Полтаве, Тернополе, Ужгороде и Хмельницком.

В Харькове этот показатель составляет около 12 лет.

Где покупка "догоняется" быстрее всего

Самый короткий период среди всех проанализированных городов зафиксировали в Запорожье - всего 9 лет.

В тройку вошли:

  • Запорожье - 9 лет аренды
  • Днепр - 10 лет
  • Ивано-Франковск – 11 лет

В Запорожье медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 7 тыс. грн, а ее покупка - 717 тыс. грн, поэтому расходы на аренду быстрее всего сравниваются с ценой жилья.

Почему показатели такие разные

Как объясняют в OLX Недвижимость, более низкая арендная плата не всегда означает, что арендовать выгоднее. Решающее соотношение между стоимостью покупки и аренды.

По словам руководительницы сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, на рынок существенно влияют ситуация безопасности, внутренняя миграция и количество доступных квартир.

Именно поэтому в прифронтовых городах цены на покупку жилья могут оставаться относительно низкими, тогда как спрос на аренду поддерживается временно проживающими в этих регионах людьми.

Раньше мы писали о том, что самые высокие цены на аренду жилья сейчас в Ужгороде. Однокомнатную квартиру сдают за 22 133 гривны в месяц. Это на 18% дороже, чем в прошлом.

Читайте также о том, что цены на жилье в Киеве остаются на высоком уровне, их стоимость не "сбивает" даже война. Однокомнатные квартиры в среднем стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.

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