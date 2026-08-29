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Орендувати чи купити: скільки років потрібно, щоб "відбити" вартість житла у різних містах

08:07 29.08.2026 Сб
3 хв
У Києві вартість квартири дорівнює 16 рокам оренди, але це не найвищий показник по Україні
aimg Василина Копитко
Орендувати чи купити: скільки років потрібно, щоб "відбити" вартість житла у різних містах Як співвідноситься вартість житла та його оренди у різних містах (фото: Getty Images)
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В Україні орендувати однокімнатну квартиру до суми, що дорівнює її вартості, доведеться від 9 до 17 років - залежно від міста. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше - у Запоріжжі.

Про це пише РБК-Україна із посиланнями на дані OLX Нерухомість.

Головне:

  • 17 років оренди дорівнюють вартості квартири у Житомирі та Рівному.
  • У Києві, Вінниці та Чернігові цей показник становить близько 16 років.
  • Найменший розрив між орендою та купівлею - у Запоріжжі (9 років).
  • У Дніпрі оренда зрівняється з вартістю квартири приблизно за 10 років, в Івано-Франківську - за 11 років.
  • На співвідношення цін впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та обсяг пропозиції житла.

Де орендувати найдовше

Найбільше часу, щоб сукупна вартість оренди зрівнялася з ціною купівлі квартири, потрібно у Житомирі та Рівному - приблизно 17 років.

У Житомирі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 11 тис. грн на місяць, тоді як купівля такого житла коштує 2,23 млн грн. У Рівному - 12 тис. грн та 2,45 млн грн відповідно.

Ще близько 16 років знадобиться у Києві, Вінниці та Чернігові.

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Міста із середнім розривом

Приблизно 15 років оренди дорівнюють вартості квартири в Одесі, Черкасах і Чернівцях.

Близько 14 років потрібно у Кропивницькому, Луцьку та Сумах, а 13 років - у Львові, Полтаві, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому.

У Харкові цей показник становить близько 12 років.

Де купівля "наздоганяється" найшвидше

Найкоротший період серед усіх проаналізованих міст зафіксували у Запоріжжі - лише 9 років.

До трійки увійшли:

  • Запоріжжя - 9 років оренди
  • Дніпро - 10 років
  • Івано-Франківськ - 11 років

У Запоріжжі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 7 тис. грн, а її купівля - 717 тис. грн, тому витрати на оренду найшвидше зрівнюються з ціною житла.

Чому показники такі різні

Як пояснюють в OLX Нерухомість, нижча орендна плата не завжди означає, що орендувати вигідніше. Вирішальним є співвідношення між вартістю купівлі та оренди.

За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, на ринок суттєво впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та кількість доступних квартир.

Саме тому в прифронтових містах ціни на купівлю житла можуть залишатися відносно низькими, тоді як попит на оренду підтримується людьми, які тимчасово проживають у цих регіонах.

Раніше ми писали про те, що найвищі ціни на оренду житла зараз в Ужгороді. Однокімнатну квартиру здають за 22 133 гривні на місяць. Це на 18% дорожче, ніж торік.

Читайте також про те, що ціни на житло в Києва залишаються на високому рівні, їх вартість не "збиває" навіть війна. Однокімнатні квартири в середньому коштують 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.

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