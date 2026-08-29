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РФ готовится к серьезной эскалации войны, эта осень и зима станут ключевыми, - Туск

03:00 29.08.2026 Сб
2 мин
По словам польского премьера, РФ готовится к эскалации не только в Украине, но и во всем регионе.
aimg Юлия Маловичко
РФ готовится к серьезной эскалации войны, эта осень и зима станут ключевыми, - Туск Фото: польский премьер Дональд Туск (Getty Images)
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От РФ наблюдаются сигналы, свидетельствующие о серьезной подготовке агрессора к эскалации. В ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Туск обратил внимание на ситуацию с безопасностью и заявил, что существуют сигналы о возможной подготовке России к дальнейшей эскалации.

Польский премьер подчеркнул, что в ближайшие месяцы будут иметь особое значение с точки зрения безопасности не только для Украины, но и для Польши и других стран региона.

" Ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины , Польши и всего региона", – заявил Туск.

Он также отметил, что к возможному развитию событий необходимо относиться максимально серьезно. По словам премьер-министра Польши, имеющиеся сигналы говорят о том, что Россия может готовиться к дальнейшей эскалации напряженности.

Как пишет издание, заявление Туска прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и сохранения высокого уровня угроз безопасности в Европе.

Как сообщалось накануне, глава ЦРУ Джон Рэтклифф предупредил Москву об опасности эскалации в Украине.

Также на днях сообщалось, что в Кремле не исключают дальнейшую эскалацию войны, а часть чиновников уже допускает возможность применения ядерного оружия в качестве крайней меры.

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