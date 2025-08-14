ua en ru
Аренда снова подскочила в цене. Сколько теперь придется платить за жилье во Львове

Львов, Четверг 14 августа 2025 17:01
Аренда снова подскочила в цене. Сколько теперь придется платить за жилье во Львове Сколько стоит аренда во Львове (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Львов вместе с Киевом и Ужгородом продолжает входить в тройку самых дорогих городов Украины. За последние полгода цены здесь выросли на двух- и трехкомнатные квартиры, стоимость однокомнатных не изменилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

За сколько теперь сдают жилье во Львове

Цены на аренду квартиры во Львове зависят от района и типа застройки. Дороже всего жилье стоит в австрийских домах и новостройках (возведенных после 2010 года). Дешевле всего - в хрущевках и других советских проектах.

Стоимость жилья во Львове:

  • однокомнатные квартиры - 17 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 20 тысяч, цена подскочила на 4%;
  • трехкомнатные - 25 тысяч, стоимость выросла на 13%.

Однокомнатные квартиры дороже всего сдают в Сиховском и Шевченковском районах, дешевле всего - Лычаковском и Железнодорожном. Двухкомнатные больше всего стоят в Шевченковском и Лычаковском районах, самые низкие цены - Сиховском и Железнодорожном.

Трехкомнатную квартиру дороже всего снимать в Галицком и Лычаковском районах, дешевле всего - в Железнодорожном.

Аренда снова подскочила в цене. Сколько теперь придется платить за жилье во ЛьвовеЦены на аренду квартир во Львове (скриншот сайта ЛУН)

В среднем квартира во Львове находит своего арендатора за 10 дней, это достаточно высокий показатель.

На аренду однокомнатной квартиры львовяне тратят 64% зарплаты, двухкомнатной - 75%, трехкомнатной - 95%.

Читайте также наше блиц-интервью с бренд и бизнес директором ЛУН Денисом Судилковским о том, что происходит на рынке недвижимости в Украине, вернулся ли спрос к довоенному уровню и что будет с ценами до конца года.

Читайте также о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.

