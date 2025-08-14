Оренда знову підскочила у ціні. Скільки тепер доведеться платити за житло у Львові
Львів разом із Києвом та Ужгородом продовжує входити у трійку найдорожчих міст України. За останні пів року ціни тут зросли на дво- і трикімнатні квартири, вартість однокімнатних не змінилась.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
За скільки тепер здають житло у Львові
Ціни на оренду квартири у Львові залежать від району та типу забудови. Найдорожче житло коштує в австрійських будинках та новобудовах (зведених після 2010 року). Найдешевше - у хрущовках та інших радянських проектах.
Вартість житла у Львові:
- однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень;
- двокімнатні - 20 тисяч, ціна підскочила на 4%;
- трикімнатні - 25 тисяч, вартість зросла на 13%.
Однокімнатні квартири найдорожче здають у Сихівському та Шевченківському районах, найдешевше - Личаківському та Залізничному. Двокімнатні найбільше коштують у Шевченківському та Личаківському районах, найнижчі ціни - Сихівському та Залізничному.
Трикімнатну квартиру найдорожче винаймати у Галицькому та Личаківському районах, найдешевше - у Залізничному.
Ціни на оренду квартир у Львові (скриншот сайту ЛУН)
В середньому квартира у Львові знаходить свого орендаря за 10 днів, це досить високий показник.
На оренду однокімнатної квартири львів'яни витрачають 64% зарплати, двокімнатної - 75%, трикімнатної - 95%.
