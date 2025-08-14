ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Оренда знову підскочила у ціні. Скільки тепер доведеться платити за житло у Львові

Львів, Четвер 14 серпня 2025 17:01
UA EN RU
Оренда знову підскочила у ціні. Скільки тепер доведеться платити за житло у Львові Скільки коштує оренда у Львові (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Львів разом із Києвом та Ужгородом продовжує входити у трійку найдорожчих міст України. За останні пів року ціни тут зросли на дво- і трикімнатні квартири, вартість однокімнатних не змінилась.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

За скільки тепер здають житло у Львові

Ціни на оренду квартири у Львові залежать від району та типу забудови. Найдорожче житло коштує в австрійських будинках та новобудовах (зведених після 2010 року). Найдешевше - у хрущовках та інших радянських проектах.

Вартість житла у Львові:

  • однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 20 тисяч, ціна підскочила на 4%;
  • трикімнатні - 25 тисяч, вартість зросла на 13%.

Однокімнатні квартири найдорожче здають у Сихівському та Шевченківському районах, найдешевше - Личаківському та Залізничному. Двокімнатні найбільше коштують у Шевченківському та Личаківському районах, найнижчі ціни - Сихівському та Залізничному.

Трикімнатну квартиру найдорожче винаймати у Галицькому та Личаківському районах, найдешевше - у Залізничному.

Оренда знову підскочила у ціні. Скільки тепер доведеться платити за житло у ЛьвовіЦіни на оренду квартир у Львові (скриншот сайту ЛУН)

В середньому квартира у Львові знаходить свого орендаря за 10 днів, це досить високий показник.

На оренду однокімнатної квартири львів'яни витрачають 64% зарплати, двокімнатної - 75%, трикімнатної - 95%.

Читайте також наше бліц-інтерв'ю із бренд і бізнес директором ЛУН Денисом Суділковським про те, що відбувається на ринку нерухомості в України, чи повернувся попит до довоєнного рівня та що буде з цінами до кінця року.

Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Ціни в Україні
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія