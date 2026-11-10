До 38% за год: где в Украине больше всего подорожали дома и сколько стоят сейчас

Дома на вторичном рынке за год подорожали почти во всех регионах. Больше всего в Винницкой и Тернопольской областях, где цены выросли на 38%. В то же время в некоторых городах стоимость снизилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Где самые дорогие дома в Украине

Среди областных центров самая высокая медианная цена частного дома на вторичном рынке - в Киеве. Она составляет 230 тысяч долларов, что на 9% больше, чем раньше.

До городов с самыми дорогими домами также вошли:

Львов - 210 тысяч долларов (-5%);

Ужгород - 175 тысяч долларов (+3%);

Одесса - 165 тысяч долларов (+9%);

Черновцы - 143 тысячи долларов (+13%);

Ивано-Франковск - 140 тысяч долларов (+4%);

Тернополь - 132 тысячи долларов (+18%).

Самые дешевые дома среди приведенных городов - в Чернигове. Медианная цена составляет 26,4 тысяч долларов, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Средние цены на дома в разных городах (инфографика ЛУН)

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Как изменились цены в областях

На уровне областей самый больший рост медианной стоимости домов зафиксирован в Винницкой и Тернопольской областях - на 38%.

Также существенно подорожала недвижимость в:

Волынской области - на 37%, до 80 тысяч долларов;

Запорожской области - на 37%, до 22 тысяч долларов;

Черновицкой области - на 33%, до 50,5 тысячи долларов;

Ровенской области - на 31%, до 58,8 тысячи долларов;

Одесской области - на 27%, до 70 тысяч долларов.

Цены на дома в разных областях (инфографика ЛУН)

Самая высокая медианная цена дома среди областей - в Киевской области: 122 тысячи долларов (+11%). Далее следуют Львовская область с показателем 96 тысяч долларов (+20%) и Ивано-Франковска - 93 тысячи долларов (+19%).

Самые дешевые дома на вторичном рынке - в Черниговской области. Их медианная цена составляет 11,8 тысяч долларов, что на 18% больше, чем раньше.