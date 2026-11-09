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Аренда в Луцке подорожала на 43%: сколько теперь стоит жилье

08:07 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Аренда в Луцке подорожала на 43%: сколько теперь стоит жилье Что происходит на рынке недвижимости в Луцке (коллаж РБК-Украина)
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В Луцке растут цены на жилье. За последние полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 7-11% в долларах, а аренда однокомнатных квартир за год выросла на 43%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоят квартиры в Луцке

На вторичном рынке больше всего за год подорожали трехкомнатные квартиры. Их средняя стоимость составляет 80 тысяч долларов, что на 14% больше, чем в прошлом.

Цены на двухкомнатные квартиры выросли на 13% и составили 70 тысяч долларов. Однокомнатное жилье стоит в среднем 58 тысяч долларов - всего на 1% больше, чем год назад.

За последние шесть месяцев однокомнатные и двухкомнатные квартиры прибавили в цене 11%, а трехкомнатные - 7%.

В новостройках также фиксируют рост стоимости квадратного метра. В комфорт-классе она составляет 43 600 гривен (+18% за год), в бизнес-классе - 48 тысяч гривен (+8%).

Читайте также: Львов обошел Киев по ценам на квартиры: разница достигает 10 тысяч долларов

Как изменилась стоимость аренды

За год аренда однокомнатного жилья подорожала на 43% - до 20 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 16 тысяч гривен. Это на 7% дороже года назад.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители тратят 74% зарплаты, на двухкомнатную - 59%.

Читайте также, что осенью 2026 года в Киеве в отдельных сегментах дешевеет аренда. Больше всего цена упала на трехкомнатные квартиры - на 9% за год.

Ранее мы писали о том, что за год в Киеве количество объявлений о продаже жилья упало на 4%, а вот в Одессе их стало больше почти на треть.

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