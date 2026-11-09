Аренда в Луцке подорожала на 43%: сколько теперь стоит жилье

В Луцке растут цены на жилье. За последние полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 7-11% в долларах, а аренда однокомнатных квартир за год выросла на 43%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Сколько стоят квартиры в Луцке

На вторичном рынке больше всего за год подорожали трехкомнатные квартиры. Их средняя стоимость составляет 80 тысяч долларов, что на 14% больше, чем в прошлом.

Цены на двухкомнатные квартиры выросли на 13% и составили 70 тысяч долларов. Однокомнатное жилье стоит в среднем 58 тысяч долларов - всего на 1% больше, чем год назад.

За последние шесть месяцев однокомнатные и двухкомнатные квартиры прибавили в цене 11%, а трехкомнатные - 7%.

В новостройках также фиксируют рост стоимости квадратного метра. В комфорт-классе она составляет 43 600 гривен (+18% за год), в бизнес-классе - 48 тысяч гривен (+8%).

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Как изменилась стоимость аренды

За год аренда однокомнатного жилья подорожала на 43% - до 20 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 16 тысяч гривен. Это на 7% дороже года назад.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители тратят 74% зарплаты, на двухкомнатную - 59%.