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Аренда жилья в Украине: в каких областях самые высокие цены и спрос на квартиры

10:36 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Аренда жилья в Украине: в каких областях самые высокие цены и спрос на квартиры Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Летом спрос на долгосрочную аренду квартир заметно вырос в западных областях Украины. В то же время на юге и востоке увеличилось предложение жилья, а медианная стоимость аренды в большинстве регионов выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость, в котором сравнили показатели мая и августа 2026 года.

Где больше вырос спрос на аренду

Наиболее заметный рост количества отзывов на одно объявление зафиксировали в Ивано-Франковской области. В августе на одно объявление приходилось в среднем 55,2 отзыва против 11,7 в мае.

Больше всего спрос также возрос в следующих областях:

  • Хмельницкая - 52,5 отзыва против 14,2 в мае, рост на 270%;
  • Ровенская - 37,2 против 10,5, рост на 254%;
  • Львовская - 38,4 против 11,2, рост на 243%;
  • Тернопольская - 44,6 против 13,9, рост на 221%;
  • Черновицкая - 59,7 против 18,8, рост на 218%;
  • Винницкая - 31,2 против 9,9, рост на 215%;
  • Волынская - 50 против 16,6, рост на 201%.

Таким образом, наибольший рост спроса летом пришелся преимущественно на западные области.

Где стало больше квартир для аренды

Предложение однокомнатных квартир за лето больше выросло в Запорожской, Сумской и Одесской областях.

В Запорожской области количество объявлений увеличилось с 569 в мае до 994 в августе - на 75%. В Сумской области показатель вырос с 372 до 645 объявлений - на 73%.

В Одессе предложение увеличилось на 10% - с 5 086 до 5 583 объявлений.

В то же время в ряде регионов количество объявлений сократилось:

  • Ровенская область - на 43%, до 559 объявлений;
  • Хмельницкая - на 38%, до 648;
  • Николаевская - на 35%, до 499;
  • Днепропетровская - на 32%, до 2 316;
  • Тернопольская - на 32%, до 280;
  • Киевская - на 27%, до 3 280.

Как изменились цены на аренду

Медианная стоимость аренды однокомнатных квартир в большинстве областей за лето выросла.

Больше всего цены поднялись в Винницкой и Харьковской областях - на 23%. В Винницкой области медианная цена выросла с 13 000 до 16 000 гривен, а в Харьковской - с 6 500 до 7 999 гривен.

Также подорожала аренда:

  • в Черкасской области - на 20%, до 12 000 гривен;
  • в Черновицкой - на 17%, до 15 591 гривны;
  • в Одесской - на 16%, до 12 000 гривен;
  • во Львовской - на 15%, до 22 375 гривен;
  • в Тернопольской - на 14%, до 15 000 гривен;
  • в Закарпатской - на 12%, до 24 568 гривен.

В то же время в двух областях медианная стоимость аренды снизилась. В Запорожской она упала с 8 000 до 7 000 гривен, а в Сумской – с 6 500 до 6 000 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за рисков перебоев с электроэнергией, отоплением и водоснабжением украинцы готовятся к сложной зиме и рассматривают разные варианты смены жилья. Чаще всего потенциальные переезды связаны с безопасностью, состоянием жилья и возможными длительными отключениями.

Многие люди сейчас ищут жилье с автономными источниками питания.

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