Аренда жилья не будет превышать трети дохода. Рада готовится принять законопроект

По ее словам, речь идет о принятии во втором чтении законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" - №12377, который среди прочего предусматривает запуск в Украине типичного для ЕС инструмента, которым является социальная аренда. Наниматели, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут арендовать жилье, которое находится в государственной или коммунальной собственности, чтобы расходы на него не превышали 25-30% дохода семьи.

"Ставка рассчитывается по понятной формуле из трех составляющих. Первое - доход нанимателя: платеж корректируется так, чтобы семья реально могла его тянуть, а в определенных случаях ставка для отдельных категорий населения может быть даже ниже расходов на фактическое содержание жилья. Если говорить об общих цифрах, то мы планируем, что стоимость аренды социального жилья будет составлять около 65% от частной аренды", - отметила Елена Шуляк.

Арендодатель, добавила она, ежегодно будет проводить мониторинг доходов нанимателя, и если среднемесячный совокупный доход два года подряд превышает установленные пределы, это основание для прекращения договора - чтобы инструмент оставался адресным.

Елена Шуляк также пояснила, что базой для социальной аренды станут государственный и муниципальный жилищные фонды. Часть фондов планируется сформировать через инвентаризацию имеющихся объектов, в том числе недостроев, которые дешевле достроить или реконструировать, чем возводить с нуля. К участию смогут присоединяться и частные владельцы жилья - с налоговыми преференциями, как это принято в странах ЕС.

"Платежи арендаторов будут идти в револьверный ресурс для расширения фонда. Прозрачность обеспечит единая информационно-аналитическая система в сфере жилья. Все бумажные списки переходят в цифровую очередь: человек подает заявку онлайн, вносит перечень необходимых для системы данных, видит движение очереди, которую невозможно будет передвигать вручную", - отметила Шуляк.

Кроме того, нардеп подчеркнула, что принятие законопроекта №12377 является международным обязательством - это требование ЕС, который предоставляет Украине 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

"Наш приоритет - социальная аренда в Украине должна стать реальной опцией для семей уже в ближайшее время. Мы дорабатываем законопроекты, запускаем цифровую систему, готовим пилоты и финансовые механизмы. Это честные правила вместо хаоса, длинные деньги вместо латания дыр и прозрачность вместо "ручного режима". Возвращение людям ощущения дома - это лучшая инвестиция в восстановление страны", - подытожила Елена Шуляк.