Оренда житла не перевищуватиме третини доходу. Рада готується ухвалити законопроєкт

За її словами, йдеться про ухвалення в другому читанні законопроєкту "Про основні засади житлової політики" - №12377, який серед іншого передбачає запуск в Україні типового для ЄС інструменту, яким є соціальна оренда. Наймачі, які потребують поліпшення житлових умов, зможуть орендувати житло, яке знаходиться в державній або комунальній власності, щоб витрати на нього не перевищували 25-30% доходу родини.

"Ставка розраховується за зрозумілою формулою з трьох складових. Перше - дохід наймача: платіж коригується так, щоб сім’я реально могла його тягнути, а у певних випадках ставка для окремих категорій населення може бути навіть нижчою за витрати на фактичне утримання житла. Якщо говорити про загальні цифри, то ми плануємо, що вартість оренди соціального житла буде становити близько 65% від приватної оренди", - зазначила Олена Шуляк.

Орендодавець, додала вона, щороку проводитиме моніторинг доходів наймача, і якщо середньомісячний сукупний дохід два роки поспіль перевищує встановлені межі, це підстава для припинення договору - щоб інструмент залишався адресним.

Олена Шуляк також пояснила, що базою для соціальної оренди стануть державний і муніципальний житлові фонди. Частину фондів планується сформувати через інвентаризацію наявних об’єктів, у тому числі недобудов, які дешевше добудувати чи реконструювати, ніж зводити з нуля. До участі зможуть долучатися й приватні власники житла - з податковими преференціями, як це прийнято у країнах ЄС.

"Платежі орендарів будуть йти у револьверний ресурс для розширення фонду. Прозорість забезпечить єдина інформаційно-аналітична система в сфері житла. Усі паперові списки переходять у цифрову чергу: людина подає заявку онлайн, вносить перелік необхідних для системи даних, бачить рух черги, яку неможливо буде пересувати вручну", - зауважила Шуляк.

Крім того, нардепка наголосила, що ухвалення законопроєкту №12377 є міжнародним зобов’язанням - це вимога ЄС, який надає Україні 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

"Наш пріоритет - соціальна оренда в Україні має стати реальною опцією для родин уже найближчим часом. Ми доопрацьовуємо законопроєкти, запускаємо цифрову систему, готуємо пілоти та фінансові механізми. Це чесні правила замість хаосу, довгі гроші замість латання дір і прозорість замість «ручного режиму». Повернення людям відчуття дому - це найкраща інвестиція у відновлення країни", - підсумувала Олена Шуляк.