Почему многие украинцы до сих пор остаются в коллективном жилье в Германии

Германия предоставляет временную защиту более 1,2 млн людей из Украины. В центральных районах страны многие украинцы остаются долго жить в коллективном жилье.

Почему властям не удается расселить украинских беженцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на mdr.de.

Украинским беженцам в Германии власти гарантируют крышу над головой. После проживания в коллективных центрах украинцам предоставляют социальное жилье. Также государство компенсирует расходы на аренду квартир. Несмотря на это, многие украинские беженцы до сих пор остаются жить в общем жилье.

Местные власти объясняют: не хватает как самого социального жилья, так и вариантов квартир от арендодателей. Также районы нуждаются в большей финансовой поддержке от федерального правительства на жилье для людей из Украины.

"У нас есть проблема с социальным жильем. И еще у нас есть большая проблема с готовностью арендодателей сдавать квартиры. Скажу честно: мы просто не можем это делать", – говорит о размещении украинцев глава окружного совета Тюрингии Мартина Швайнсбург.

В Саксонии тоже не хватает жилья для беженцев, там не удалось всех расселить в квартиры.

"Многие украинцы все еще живут в общем жилье. Это не лучшее решение, их нужно селить в квартиры. Но это удалось лишь частично", – говорит чиновник из окружного совета Саксонии Андре Якоб.

В прошлом году в Саксонию приехали 17 тысяч беженцев из Украины. Андре Якоб предполагает, что в этом году будет такое же количество.

"Это, конечно, уже не уровень 2022 с наплывом беженцев. Но если правильно смотреть на ситуацию в Украине, то нельзя исключать, что может быть и будет новая волна беженцев", – считает чиновник.

Фото: Модульные домики для беженцев (gettyimages.com)

В Саксонии призывают больше арендодателей предоставлять свои квартиры беженцам.

В земле Саксония-Анхальт сейчас находятся 32 000 украинских беженцев. Михаэль Штрукмайер из местного совета объясняет, что в последнее время из Украины приезжают мало людей. Хотя регион справляется с размещением беженцев, возможности властей на грани. Чиновники хотели бы получать больше поддержки в финансировании квартир.

"Сейчас федеральное правительство тоже несет расходы, но значительные расходы также остаются по округам", – отметил Михаэль Штрукмайер.

В то же время, на местах не собираются отказываться от дальнейшего приема беженцев, хотя власти хотели бы, чтобы в Европе происходило более равномерное распределение бежавших от войны.

Напомним, мы писали, что в Германии в некоторых районах больше не хотят принимать беженцев из Украины из-за большого потока мигрантов. Там заявляют, что интеграция всех прибывших больше невозможна.

Также мы писали, в каких землях Германии принимают украинских беженцев в апреле . Во многих регионах социального жилья уже не осталось.