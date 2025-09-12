Цены на аренду квартир превысили 10 тысяч гривен в четырех регионах Украины

Стоимость аренды квартир в Украине постепенно повышается. Однако цены растут в пределах общей инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат) .

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в августе 2025 года составила 7 712 гривен. С начала года цены выросли на 6,8%. При этом общая инфляция достигла 6,0%.

По данным статистического ведомства, первое место по стоимости аренды сохраняет Закарпатская область - 12 226 гривен. С начала года цены выросли на 3,9%.

Львовская область остается на втором месте. Стоимость аренды выросла на 7,6% до 11 244 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 4,1% до 10 293 гривен.

Столица сохраняет четвертое место по стоимости. В Киеве аренда подрожала на 4,1% до 10 293 гривен.

Цена аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в Харьковской (3 942 гривны), Запорожской (3 843 гривны) и Херсонской (3 243 гривен) областях.