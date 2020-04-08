ОРДО оголосили проведення обміну полоненими до Великодня

Обмін полоненими між так званими "республіками Донбасу" і українською стороною відбудеться до великодніх свят. Про це заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, передають російські ЗМІ.

За її словами, сторони змогли домовитися про обмін за формулою "10 на 8".

"Після довгих переговорів нам все ж вдалося переконати представників України провести обмін до великодніх свят, а також визначити місце його проведення", - зазначила Морозова.

Відзначимо, на даний момент не надходило підтвердження від української сторони, а також немає заяви представників самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Нагадаємо, минулого тижня представники "республік Донбасу" надали список українців, яких готують на обмін. Всього в списку - прізвища 19 осіб. На сьогодні невідомо, скількох людей готова передати на окупований Донбас українська сторона.

В кінці березня представники ОРДО заявляли, що вже виступали з пропозицією провести обмін полоненими за формулою "10 на 8", проте Україна нібито відмовлялася від цього варіанту.

