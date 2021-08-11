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В ОРДЛО здійснюється системна політика мілітаризації дітей, - Денисова

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Київ, Середа 11 серпня 2021 06:36
В ОРДЛО здійснюється системна політика мілітаризації дітей, - Денисова Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В ОРДЛО здійснюється системна політика мілітаризації дітей. З даною заявою виступила омбудсмен Людмила Денисова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денисової.

Окупаційна адміністрація непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей здійснює системну політику мілітаризації освіти неповнолітніх.

"Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, заснований на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав'язування певних принципів віросповідання", - написала омбудсмен.

Вона вказала, що на тимчасово окупованій території Луганської області зараз функціонують 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ'я, а учні зобов'язані носити військово-кадетську форму.

Денисова підкреслює, що дії окупаційної адміністрації порушують статтю 8 Конвенції ООН про права дитини, що передбачає збереження своєї індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, а також статтю 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості.

Омбудсмен також повідомила, що звернулася до голови Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території, та запобіганню втягуванню їх у збройний конфлікт.

Нагадаємо, що Людмила Денисова вважає, що під загрозою життя сотень українців.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх до Москви. Однак, за словами Денисової, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.

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