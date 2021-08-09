Під загрозою життя сотень українців: Денісова закликала розблокувати обмін полоненими
Омбудсмен Людмила Денісова повідомила про вбивство бойовиками "ДНР" трьох українців, які утримувалися в так званій "виправній колонії". Вона закликала негайно відновити обмін полоненими, оскільки під загрозою перебувають життя сотень громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.
"Отримала шокуючу звістку про вбивство наших співгромадян у Кіровській виправній колонії №33, розташованій на тимчасово окупованій території Донецької області", - написала вона.
За її словами, всі вбиті були "засудженими" до початку військової агресії на Сході. "Один з убитих звертався до мене із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію", - додала Денісова.
Омбудсмен звернулася до представника України в робочій групі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Галини Третьякової та координатора в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер з вимогою терміново вжити заходів реагування на факт вбивства українських громадян та розблокування процесу переміщення 450 засуджених.
"Підкреслюю, що цей процес (обміну полоненими - ред.) повинен бути невідкладно відновлений, адже під загрозою життя сотень наших співгромадян", - резюмувала Денісова.
Вона нагадала, що процес обміну полоненими не провадиться з 2019 року. Зупинка цього процесу призвела до порушення права на життя і безпеку українців, які перебувають в місцях позбавлення волі на непідконтрольних територіях.
"Зараз на переклад з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 - довічних", - уточнила омбудсмен.
Денісова закликала керівництво Хреста в Україні "терміново направити представників делегації МКЧХ в Донецьку в Кіровській виправній колонії №33, для перевірки обставин загибелі українських громадян і стану дотримання прав інших утримуваних осіб".
Нагадаємо, на початку липня українська делегація в ТКГ закликала російську сторону прискорити процес підготовки до обміну полоненими.
Зазначимо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях.
Як повідомляло РБК-Україна, Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх в Москву, Луганськ і Донецьк. Однак, за словами Денісової, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.