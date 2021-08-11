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В ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей, - Денисова

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Киев, Среда 11 августа 2021 06:36
В ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей, - Денисова Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей. С данным заявлением выступила омбудсмен Людмила Денисова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

Оккупационная администрация неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей осуществляет системную политику милитаризации образования несовершеннолетних.

"Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания", - написала омбудсмен.

Она указала, что на временно оккупированной территории Луганской области сейчас функционируют 33 кадетских класса, где усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

Денисова подчеркивает, что действия оккупационной администрации нарушают статью 8 Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающую сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, а также статью 29 Конвенции, согласно которой образование ребенка должно быть направлено на подготовку к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости.

Омбудсмен также сообщила, что обратилась к главе Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, и предотвращению втягивания их в вооруженный конфликт.

Напомним, что Людмила Денисова считает, что под угрозой жизни сотен украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву. Однако, по словам Денисовой, прогнозы по обмену пока не оптимистические.

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