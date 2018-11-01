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Розвідка заявляє про масштабну "передвиборчу кампанію" в ОРДЛО

Новини » Політика    01.11.2018 - 13:56
Ілюстративне фото (YouTube screenshot)
Ілюстративне фото (YouTube screenshot)

"Вибори" на окупованому Донбасі готують російські політтехнологи

Російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну "передвиборчу кампанію" в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними розвідки, російська окупаційна адміністрація активізувала "передвиборчу кампанію". Зокрема, з Росії прибули політтехнологи, які в місцевих ЗМІ розгорнули масштабну агітацію на підтримку певних кандидатів.

"Для підтримки російських ставлеників випущено рекордний тираж газети "Донецька республіка" в кількості 300 тис. примірників (до червня газета випускалася тиражем в 100 тис. примірників, з червня по вересень випуск газети було зупинено через відсутність фінансування)", - повідомив Праута.

Крім того, у підрозділах незаконних формувань російські офіцери активізували агітацію шляхом впливу на сім'ї бойовиків з числа місцевого населення.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що на майбутніх "виборах" на окупованому Донбасі будуть голосувати не більше 30% виборців.

У жовтні Канада і США закликали Росію не допустити "выборов" на окупованому Донбасі.

 

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