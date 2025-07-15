Орбан обратился к ЕС, заговорив о "принудительной мобилизации" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "принудительной мобилизации" и призвал Евросоюз с этим разобраться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Origo .

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", - сказал Орбан.

Он добавил, что венгерское правительство следит за ситуацией и знает о семьях, из которых в ходе призыва забрали мужчин. Орбан подчеркнул, что знает количество погибших и сирот. В связи с этим он призвал Брюссель вмешаться и остановить практику "принудительной мобилизации.

"В стране, находящейся в состоянии войны, недопустимо убивать людей, а если жертва является гражданином государства-члена ЕС, то Евросоюз не может оставаться в стороне", - отметил Орбан.