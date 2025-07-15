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Орбан обратился к ЕС, заговорив о "принудительной мобилизации" в Украине

Вторник 15 июля 2025 05:17
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Орбан обратился к ЕС, заговорив о "принудительной мобилизации" в Украине Фото: Орбан раскритиковал мобилизацию в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "принудительной мобилизации" и призвал Евросоюз с этим разобраться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Origo.

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", - сказал Орбан.

Он добавил, что венгерское правительство следит за ситуацией и знает о семьях, из которых в ходе призыва забрали мужчин. Орбан подчеркнул, что знает количество погибших и сирот. В связи с этим он призвал Брюссель вмешаться и остановить практику "принудительной мобилизации.

"В стране, находящейся в состоянии войны, недопустимо убивать людей, а если жертва является гражданином государства-члена ЕС, то Евросоюз не может оставаться в стороне", - отметил Орбан.

Мобилизация в Украине

Военное положение и мобилизацию в Украине в очередной раз продлят. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты.

Сейчас в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 6 августа. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

В последний раз Рада голосовала за продление военного положения и мобилизации 16 апреля.

Недавно Орбан цинично порадовался, заявив, что именно венгры остановили вступление Украины в ЕС.

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Виктор Орбан Мобилизация в Украине
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