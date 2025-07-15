Орбан звернувся до ЄС, заговоривши про "примусову мобілізацію" в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в "примусовій мобілізації" і закликав Євросоюз із цим розібратися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Origo.
"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав Орбан.
Він додав, що угорський уряд стежить за ситуацією і знає про родини, з яких під час призову забрали чоловіків. Орбан підкреслив, що знає кількість загиблих і сиріт. У зв'язку з цим він закликав Брюссель втрутитися і зупинити практику "примусової мобілізації".
"У країні, що перебуває у стані війни, неприпустимо вбивати людей, а якщо жертва є громадянином держави-члена ЄС, то Євросоюз не може залишатися осторонь", - зазначив Орбан.
Мобілізація в Україні
Воєнний стан і мобілізацію в Україні вкотре продовжать. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти.
Наразі в Україні воєнний стан і мобілізація тривають до 6 серпня. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів, із 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.
Востаннє Рада голосувала за продовження воєнного стану та мобілізації 16 квітня.
Нещодавно Орбан цинічно порадів, заявивши, що саме угорці зупинили вступ України до ЄС.
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