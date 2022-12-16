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Венгрии удалось исключить из нового пакета санкций трех российских министров, - СМИ

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Брюссель, Пятница 16 декабря 2022 01:15
Венгрии удалось исключить из нового пакета санкций трех российских министров, - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Венгрия "продавила" исключение из девятого пакета санкций трех российских министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рихарда Йозвяка.

В частности, речь идет о министрах энергетики, спорта и здравоохранения РФ.

"О 9-м санкционном пакете в отношении России: Венгрии в конце концов удалось убрать российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", - сообщил журналист.

Напомним, послы Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций после дискуссий, которые продолжались несколько дней.

Ранее, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, Венгрия в очередной раз выступила против определенных положений нового пакета антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией.

До этого стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

Однако после этого Венгрия опровергла такие обвинения. Там заявили, что якобы готовы оказывать поддержку Украине, но намерены делать это не по общему кредиту ЕС, а на двусторонней основе.

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