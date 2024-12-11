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Путин и Орбан провели телефонные переговоры, среди тем была Украина

Среда 11 декабря 2024 12:21
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Путин и Орбан провели телефонные переговоры, среди тем была Украина Фото: Владимир Путин, диктатор России и Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как пишет издание, разговор состоялся по инициативе Орбана.

Во время диалога диктатор и премьер-министр обсудили:

  • экономическое сотрудничество России и Венгрии;
  • полномасштабную войну в Украине. Орбан заявил о заинтересованности в содействии "совместному поиску путей политико-дипломатического решения" войны, в том числе путем учета его контактов с западными лидерами. Диктатор, в свою очередь, пожаловался на "деструктивную линию" Киева, которая якобы делает невозможным мирное урегулирование.

В том же числе, как добавляет "ТАСС", был затронут вопрос ситуации на Ближнем Востоке.

"Мирные инициативы" Орбана

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву для встречи с диктатором и затем отправился в Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Европейский союз (ЕС), в свою очередь, раскритиковал действия Орбана, поскольку он не согласовал свое турне с другими странами-членами блока, а также не имеет полномочий вести переговоры от имени всего блока.

Как пишут СМИ, Орбан также в декабре может отправиться в новую "мирную миссию" по Украине.

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Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан
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