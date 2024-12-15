Сийярто пожаловался, что у Зеленского "напряженно, но культурно" отклонили звонок Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Будапешт якобы предложил организовать разговор между венгерским премьером Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским. Однако Украина отказалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сийярто, которого цитирует VEOL .

Сийярто снова повторил венгерское предложение о "прекращении огня и массового обмена пленными", которое Будапешт хотел предложить Украине и России по случаю Рождества.

По словам венгерского министра, после разговора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным, он попросил у министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Офиса президента Андрея Ермака организовать телефонный разговор Орбана и Зеленского.

Сийярто заявляет, что якобы Украина "достаточно небывалым для дипломатии жестом" и "несколько напряженно, хотя и культурно" отказала в звонке.

"На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела его и считает его приемлемым, но другая сторона заняла неприемлемую позицию", - сказал Сийярто.