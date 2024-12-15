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Сийярто пожаловался, что у Зеленского "напряженно, но культурно" отклонили звонок Орбана

Будапешт, Воскресенье 15 декабря 2024 15:03
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Сийярто пожаловался, что у Зеленского "напряженно, но культурно" отклонили звонок Орбана Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Будапешт якобы предложил организовать разговор между венгерским премьером Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским. Однако Украина отказалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сийярто, которого цитирует VEOL.

Сийярто снова повторил венгерское предложение о "прекращении огня и массового обмена пленными", которое Будапешт хотел предложить Украине и России по случаю Рождества.

По словам венгерского министра, после разговора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным, он попросил у министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Офиса президента Андрея Ермака организовать телефонный разговор Орбана и Зеленского.

Сийярто заявляет, что якобы Украина "достаточно небывалым для дипломатии жестом" и "несколько напряженно, хотя и культурно" отказала в звонке.

"На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела его и считает его приемлемым, но другая сторона заняла неприемлемую позицию", - сказал Сийярто.

Что этому предшествовало

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что якобы делает дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров Украины и РФ.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это часть "игры" Орбана на собственный имидж. При этом Орбан утверждал, что якобы Венгрия сделала предложение о "рождественском прекращении огня и большом обмене пленными".

Впрочем, по словам советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина, венгерская сторона не обсуждала с Украиной никаких предложений. Он также отметил, что Венгрия не предупреждала Украину о своих контактах с Москвой.

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Владимир Зеленский Венгрия Виктор Орбан
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