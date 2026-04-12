Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Орбан vs Мадьяр: в Венгрии стартовали парламентские выборы

09:56 12.04.2026 Вс
3 мин
Люди часами стоят в очередях, чтобы сменить власть. Сможет ли Венгрия окончательно развернуться на Запад после выборов?
Мария Науменко
Фото: флаг Венгрии (Getty Images)

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии началось голосование на парламентских выборах. Избиратели выбирают состав Национального собрания, которое будет определять политический курс страны на ближайший период.

По сообщению руководителя организационного отдела Национального избирательного бюро Тамаша Мучи, все избирательные участки открылись вовремя. Всего в стране работают 10 047 участков в пределах 106 одномандатных округов. Никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях или нарушениях на момент открытия не поступало.

"С самого утра за голосованием внимательно следят также международные наблюдатели. До закрытия избирательных участков, в 19:00, к урнам ожидают около 7,5 млн избирателей", - добавил он.

Явка

По состоянию на 07:00 явка составила 3,46%. Это почти вдвое больше, чем на аналогичном этапе предыдущих парламентских выборов четыре года назад, когда показатель составлял 1,8%.

В то же время с самого утра на части избирательных участков образовались очереди. По сообщениям с мест, в некоторых регионах избирателям приходится ждать около часа, чтобы получить возможность проголосовать.

Комментарий Мадьяра

Оппозиционный лидер Петер Мадьяр заявил, что эти выборы являются определяющими для будущего страны и могут повлиять на политический курс Венгрии на длительный период. Он призвал граждан активно участвовать в голосовании.

"Давайте вместе, мирно изменим систему и впишем этот день в учебники истории! Пожалуйста, проголосуй и поощряй к этому своих знакомых, друзей и всех членов семьи, потому что другого шанса не будет", - призвал он.

По его словам, нынешнее голосование фактически определяет, будет ли двигаться Венгрия в сторону Востока или Запада, имея в виду Россию и Европу.

"Пожалуй, никогда раньше выбор не был таким важным и одновременно простым: Восток или Запад? Дальнейшее отставание и распад государства или функционирующая и гуманная страна? Коррупция или чистая общественная жизнь? Кризис существования или достойная жизнь? Пропаганда или реальность? Раскол и разжигание ненависти или национальные минимумы и примирение? Военное безумие или настоящий мир", - подчеркнул он.

По данным российских СМИ, в Кремле допускают, что партия действующего премьера Венгрии Виктора Орбана может потерять власть по итогам парламентских выборов. В случае такого сценария в России якобы уже готовят информационные нарративы, чтобы объяснить возможное поражение.

На этом фоне Орбан сохраняет поддержку со стороны части западных политиков. В частности, администрация Дональда Трампа публично демонстрирует благосклонность к действующему венгерскому премьеру: вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Будапешт выражал поддержку его курса, а Трамп заявлял о возможных экономических выгодах для Венгрии в случае продолжения его политики.

