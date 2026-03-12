Орбан использовал слова Зеленского против него: изменит ли это результаты выборов в Венгрии

Что сказал Зеленский и как Орбан это использует

5 марта Зеленский заявил, что "даст адрес Орбана" бойцам ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины.

Провластные венгерские медиа и представители власти сразу подхватили эти слова.

"Орбан использует их как подтверждение своего многолетнего нарратива о том, что Венгрия находится под внешним давлением и что его правительство должно защищать страну от втягивания в войну", - отметил Кужель.

То есть для венгерских властей заявление Зеленского стало удобным аргументом: мол, вот доказательство, что на нас давят.

Но на этот раз такая стратегия может не дать ожидаемого результата.

"Есть признаки того, что часть венгерских избирателей устала от подобной риторики. После многих лет постоянной конфронтационной кампании ее мобилизационный эффект может быть слабее, чем раньше", - подчеркнул эксперт.

Нефтяной шантаж и обвинения Орбана

Отношения между Киевом и Будапештом, которые и так были натянуты, в начале 2026 года еще больше обострились. Главным камнем преткновения стал нефтепровод "Дружба": после остановки транзита российской нефти через территорию Украины Виктор Орбан перешел к прямому шантажу.

Премьер Венгрии официально заявил, что Будапешт будет блокировать любую финансовую помощь ЕС (в частности кредит на 90 млрд евро), пока Украина не возобновит поставки энергоресурсов.