Орбан рассчитывает, что Трамп поможет ему избежать поражения на выборах, - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется на поддержку президента США Дональда Трампа накануне парламентских выборов в своей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, после визита в Вашингтон Орбан заявил, что Соединенные Штаты предоставят Венгрии так называемый "финансовый щит", который поможет Будапешту справиться с давлением со стороны Европейского Союза.
"Орбан намекнул на возможную угрозу замораживания финансирования со стороны Брюсселя, связанную с нарушением принципов верховенства права в Венгрии", - пишет издание.
Венгерские медиа пишут, что Трамп и Орбан могли договориться о валютном свопе между центральными банками двух стран, что, по информации Politico, может стать частью "пакета мер по финансовому спасению Будапешта".
Несмотря на заявления Виктора Орбана о финансовом щите от США, пока нет подтверждений существования каких-либо официальных договоренностей между Вашингтоном и Будапештом, пишет Politico.
Отмечается, что Национальный банк Венгрии не имеет соглашений о валютных свопах с Федеральной резервной системой США, а также не обладает никаким формальным механизмом поддержки (backstop) - то есть соглашением, которое бы позволяло получить финансовую помощь в случае кризисных ситуаций.
Зато Венгрия имеет своп-соглашение с Европейским центральным банком по евро и может обратиться за поддержкой в Международный валютный фонд, если ЕЦБ не сможет или не захочет оказать помощь.
В Politico также отметили, что представители Белого дома и Министерства финансов США пока не прокомментировали сообщения о возможных финансовых договоренностях между Вашингтоном и Будапештом.
Ранее Виктор Орбан заявил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом о "бессрочном" освобождении Венгрии от американских санкций против РФ.
Напомним, администрация Дональда Трампа опровергла заявления венгерской стороны о якобы бессрочном освобождении Будапешта от американских санкций на импорт российской нефти и газа. В Вашингтоне отметили, что речь идет лишь о годовом исключении.
Виктор Орбан в комментарии венгерским медиа заявил, что страна и в дальнейшем будет получать российскую нефть через трубопровод "Дружба", утверждая, что США сделали для Будапешта исключение из санкций.
Американские СМИ сообщают, что Вашингтон действительно предоставил Венгрии однолетнее освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако это решение имеет свою цену: Венгрия согласилась закупить американский СПГ на сумму около 600 миллионов долларов.