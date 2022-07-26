Орбан вирішив посилити контроль за оборонним сектором Угорщини: до чого тут Україна

У вівторок вранці, 26 липня, під керівництвом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана було створено Раду оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу голови уряду

За даними прес-служби, у зв'язку з "затягненою війною в Україні і європейською економічною кризою, що послідувала за нею, а також зростаючим міграційним тиском необхідно приділити особливу увагу захисту безпеки і суверенітету Угорщини в найближчі роки".

Рада оборони, яка діє при уряді, розглядатиме подання та звіти, що стосуються, серед іншого, служб національної безпеки, громадської безпеки, прикордонної поліції, національної оборони, справ біженців, запобігання стихійним лихам, боротьби з тероризмом та оборони.

Рада оборони є форумом для ухвалення політичних рішень з особливими повноваженнями щодо ухвалення державних рішень під головуванням прем'єр-міністра та секретарем головного радника з національної безпеки.

Його членами є міністр, який відповідає за канцелярію прем'єр-міністра, міністр внутрішніх справ, міністр національної оборони, міністр закордонних справ, а також головний радник національної безпеки.

Рада оборони буде збиратися за потреби, але не рідше одного разу на два тижні будь-який член може ініціювати позачергові збори.

Про створення ради було оголошено наприкінці травня. Він є реформованою заміною Кабінету національної безпеки, що існував раніше.