Орбан решил ужесточить контроль за оборонным сектором Венгрии: при чем здесь Украина

Во вторник утром, 26 июля, под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был создан Совет обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

По данным пресс-службы, в связи "с затянувшейся войной в Украине и последовавшим за ней европейским экономическим кризисом, а также растущим миграционным давлением необходимо уделить особое внимание защите безопасности и суверенитета Венгрии в ближайшие годы".

Совет обороны, который действует при правительстве, будет рассматривать представления и отчеты, касающиеся, среди прочего, служб национальной безопасности, общественной безопасности, пограничной полиции, национальной обороны, дел беженцев, предотвращения стихийных бедствий, борьбы с терроризмом и обороны.

Совет обороны является форумом для принятия политических решений с особыми полномочиями по принятию государственных решений под председательством премьер-министра и секретарем главного советника по национальной безопасности.

Его членами являются министр, отвечающий за канцелярию премьер-министра, министр внутренних дел, министр национальной обороны, министр иностранных дел, а также главный советник по национальной безопасности.

Совет обороны будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели любой член может инициировать внеочередное собрание.

О создании совета было объявлено в конце мая. Он является реформированной заменой ранее существовавшего Кабинета национальной безопасности.