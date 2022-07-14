Готуються воювати з Росією? Угорщина підвищила боєготовність Збройних сил

Угорщина підвищила боєготовність своїх Збройних сил. По всій країні будуть проходити навчання з використанням зброї і пов'язаних з ним пересуваннях військ.

Про це заявив Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай - Бобровнічкі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Угорщини .

"Посилення боєготовності Збройних сил торкнеться і армії, солдати будуть більш інтенсивно відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї і пов'язані з ним командні рухи", - заявив він.

Міністр підкреслив, що безпека угорського народу є найважливішим питанням для уряду і для нього як Міністра оборони.

"У східного сусіда йде війна, яка не припиняється, а нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, все агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події", - сказав міністр, пояснюючи, чому він віддав наказ про підвищення боєготовності Збройних сил.

Міністр підкреслив, що Угорщина на боці миру, і очікує, що війна не дійде до угорського кордону, проте влада повинна зробити все можливе, щоб підготуватися до неї.