Орбан внезапно похвалил Украину и дал оптимистический прогноз по достижению мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внезапно похвалил Украину. Такое его заявление выглядит достоточно внезапным, учитывая его позицию по Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.
"Украинцы решили защищать свою собственную территорию, право вступить в НАТО и быть частью западной архитектуры безопасности и экономики. И они сражаются героически, поэтому я очень осторожен, чтобы делать какие-либо критические замечания в отношении президента или Украины", - сказал он.
Потому что, как отметил Орбан, то, что сделали украинцы "действительно является чем-то героическим и историческим", чтобы противостоять такой силе как Россия в течение столь долгого времени.
Кроме того, премьер Венгрии считает, что постоянного мира в войне РФ против Украины реалистично достичь за ближайшие шесть месяцев.
"Да, определенно, я думаю, даже раньше. Сильные люди заключат мир, теперь у нас есть сильные лидеры", - сказал он, имея в виду президента США Дональда Трампа.
Заявления Орбана по Украине
Ранее в своих заявлениях Орбан был не настолько благосклонным к Украине. Например достаточно вспомнить, как буквально летом прошлого года Орбан в присутствии Зеленского на саммите НАТО выступил против членства Украины в Альянсе.
Отметим, что отсутствие поддержки Украины Орбан не только высказывал, но и демонстрировал в реальных действиях. Так, ЕС должен продлить действие ранее введенных санкций против России. Венгрия блокирует решение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снимет вето, если Украина возобновит транзит российского газа.
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