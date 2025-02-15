Орбан внезапно похвалил Украину и дал оптимистический прогноз по достижению мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внезапно похвалил Украину. Такое его заявление выглядит достоточно внезапным, учитывая его позицию по Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

"Украинцы решили защищать свою собственную территорию, право вступить в НАТО и быть частью западной архитектуры безопасности и экономики. И они сражаются героически, поэтому я очень осторожен, чтобы делать какие-либо критические замечания в отношении президента или Украины", - сказал он.

Потому что, как отметил Орбан, то, что сделали украинцы "действительно является чем-то героическим и историческим", чтобы противостоять такой силе как Россия в течение столь долгого времени.

Кроме того, премьер Венгрии считает, что постоянного мира в войне РФ против Украины реалистично достичь за ближайшие шесть месяцев.

"Да, определенно, я думаю, даже раньше. Сильные люди заключат мир, теперь у нас есть сильные лидеры", - сказал он, имея в виду президента США Дональда Трампа.