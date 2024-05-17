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Орбан сообщил о состоянии здоровья Фицо после покушения: между жизнью и смертью

Словакия, Пятница 17 мая 2024 12:17
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Орбан сообщил о состоянии здоровья Фицо после покушения: между жизнью и смертью Фото: Орбан сообщил о состоянии премьер-министра Словакии Фицо (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо "находится между жизнью и смертью" спустя два дня после покушения на него. Если словацкий политик поправится, то он все равно не будет работать несколько месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью", - сказал Орбан.

В то же время, он добавил, что даже если Фицо поправится, то не будет работать в течение нескольких месяцев в критический момент накануне выборов в Европейский парламент в июне.

"Нас ждут выборы, которые решат не только члены Европейского парламента, но вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе", - отметил премьер Венгрии.

Покушение на Фицо

Следует напомнить, что 15 мая писатель Юрай Цинтула выстрелил в премьер-министра Словакии. Это произошло после того, как закончилось заседание кабинета министров, и Роберт Фицо отправился поздравить людей, ожидавших его на площади.

Цинтула пять раз выстрелил в Фицо, в результате чего премьер получил множественные ранения, после чего его доставили в больницу и оперировали в течение пяти часов.

Впоследствии стало известно, что нападающему грозит лишение свободы на срок от 25 лет до пожизненного заключения.

В то же время по данным словацких СМИ, Фицо ждет еще одна операция.

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Венгрия Роберт Фицо Виктор Орбан
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