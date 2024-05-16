ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Покушение на Фицо: нападавшему грозит от 25 лет до пожизненного заключения

Четверг 16 мая 2024 14:00
UA EN RU
Покушение на Фицо: нападавшему грозит от 25 лет до пожизненного заключения Фото: задержание Юрая Цинтула (reuters.com)
Автор: Валерия Полищук

Полиция предъявила обвинение нападавшему на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в умышленном убийстве из мести в отношении охраняемого лица на стадии покушения на убийство. Писателю Юраю Цинтуле грозит лишение свободы на срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Издание отмечает, что тот факт, что стрелок действовал из мести и против конституционного чиновника, то есть охраняемого лица, станет отягчающим обстоятельством, которое может определить окончательное наказание за содеянное .

Мужчина содержится в полицейской камере Национального криминального агентства в Нитре.

Покушение на Фицо

15 мая Цинтула выстрелил в премьер-министра Словакии после того, как закончилось заседание кабинета министров и Роберт Фицо отправился поприветствовать людей, ожидавших его на площади. Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия, на которое у него есть разрешение.

Нападавший произвел пять выстрелов в Фицо, в результате чего премьер получил множественные ранения. Стрелок ранил его в живот и левую руку. Премьер-министра доставили в больницу, где его оперировали в течение пяти часов.

По данным словацких СМИ, Фицо предстоит еще одна операция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию