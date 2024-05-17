Орбан повідомив про стан здоров'я Фіцо після замаху: між життям та смертю
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "перебуває між життям і смертю" через два дні після замаху на нього. Якщо словацький політик одужає, то він все одно не працюватиме протягом кількох місяців.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю", - сказав Орбан.
Водночас він додав, що навіть якщо Фіцо одужає, то не працюватиме протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.
"Нас чекають вибори, які вирішать не тільки членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі", - зауважив прем’єр Угорщини.
Замах на Фіцо
Варто нагадати, що 15 травня письменник Юрай Цинтула вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини. Це сталось після того, як закінчилося засідання кабінету міністрів, і Роберт Фіцо подався привітати людей, які чекали його на площі.
Цинтула п'ять разів вистрілив у Фіцо, внаслідок чого прем'єр отримав множинні поранення після чого його доправили до лікарні та оперували упродовж п'яти годин.
Згодом стало відомо, що нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення.
Водночас за даними словацьких ЗМІ, на Фіцо чекає ще одна операція.
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