Премьера Словакии ждет еще одна операция, - СМИ

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает еще одна операция, однако с его лекарствами могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

По данным издания, Фицо ожидает операция на бедре.

В то же время издания сообщает, что у премьера Словакии было кровотечение в брюшной полости, но его удалось остановить. При этом отмечается, что препараты, разжижающие кровь, которые принимает премьер, могут вызвать проблемы.

В свою очередь Мириам Лапуникова, директор больницы, где лечится Фицо, сообщила, что ему была сделана пятичасовая операция из-за множественных огнестрельных ранений, для которой потребовались две операционные бригады.

По ее словам, состояние премьер-министра остается "действительно очень тяжелым", и он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.