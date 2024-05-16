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Премьера Словакии ждет еще одна операция, - СМИ

Четверг 16 мая 2024 12:51
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Премьера Словакии ждет еще одна операция, - СМИ Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает еще одна операция, однако с его лекарствами могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

По данным издания, Фицо ожидает операция на бедре.

В то же время издания сообщает, что у премьера Словакии было кровотечение в брюшной полости, но его удалось остановить. При этом отмечается, что препараты, разжижающие кровь, которые принимает премьер, могут вызвать проблемы.

В свою очередь Мириам Лапуникова, директор больницы, где лечится Фицо, сообщила, что ему была сделана пятичасовая операция из-за множественных огнестрельных ранений, для которой потребовались две операционные бригады.

По ее словам, состояние премьер-министра остается "действительно очень тяжелым", и он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.

Покушение на Фицо

15 мая в городе Гандлова мужчина напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло возле здания, где проходило заседание правительства.
Политик получил огнестрельное ранение. После этого Фицо был немедленно госпитализирован и вскоре после полуночи перенес операцию.

Словацкие СМИ раскрыли личность человека, пытавшегося лишить Фицо жизни. Им оказался 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтула.

Подробнее о премьере Словакии Роберте Фицо - в материале РБК-Украина.

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Роберт Фицо
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