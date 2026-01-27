В Венгрии оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, согласно опросам, имеет 10% отрыва от правящей "Фидес" пророссийского премьер-министра Виктора Орбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерский портал Telex.
Опрос общественного мнения, который провела компания Zavecz Research с 19 по 24 января, показал, что "Тиса" увеличила поддержку с 47% в ноябре до 49% в январе. В то же время пророссийский "Фидес" имеет поддержку 39% против 38% в ноябре.
За "Тису" готовы голосовать 41% избирателей в возрасте до 39 лет. В то же время подавляющее количество сторонников Орбана и его пророссийского курса - избиратели в возрасте понаж 59 лет: среди них готовы отдать голоса за друга российского диктатора 38%.
Также орбановская "Фидес" имеет популярность у жителей сел и людей, которые имеют исключительно начальное образование. "Тису" же поддерживают избиратели, которые имеют высшее образование и живут в крупных городах. В частности, в Будапеште "Тису" поддерживают 44% избирателей, а "Фидес" - только 21%.
Напомним, что Орбан, который находится у власти уже более 15 лет, впервые за это время столкнулся с реальной угрозой потери власти. Главным конкурентом действующего премьера стал Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса".
В попытке выиграть выборы Орбан развернул масштабную кампанию запугивания, призывая поддержать его в 2026 году, чтобы страна "не оказалась втянутой в войну". Пророссийский премьер Венгрии использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника.