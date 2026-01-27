Опрос общественного мнения, который провела компания Zavecz Research с 19 по 24 января, показал, что "Тиса" увеличила поддержку с 47% в ноябре до 49% в январе. В то же время пророссийский "Фидес" имеет поддержку 39% против 38% в ноябре.

За "Тису" готовы голосовать 41% избирателей в возрасте до 39 лет. В то же время подавляющее количество сторонников Орбана и его пророссийского курса - избиратели в возрасте понаж 59 лет: среди них готовы отдать голоса за друга российского диктатора 38%.

Также орбановская "Фидес" имеет популярность у жителей сел и людей, которые имеют исключительно начальное образование. "Тису" же поддерживают избиратели, которые имеют высшее образование и живут в крупных городах. В частности, в Будапеште "Тису" поддерживают 44% избирателей, а "Фидес" - только 21%.