ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Орбан озвучил кремлевское ИПСО о "разделении Украины", - ЦПД

Вторник 09 сентября 2025 15:04
UA EN RU
Орбан озвучил кремлевское ИПСО о "разделении Украины", - ЦПД Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном "разделении Украины на три зоны" может быть результатом его контактов с представителями России и нарративом Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в эфире телемарафона.

Руководитель ЦПД отметил, что слова Орбана о возможном разделении Украины на три зоны - российскую, демилитаризованную и западную, могут быть результатом общения с российской стороной и нарративом Кремля.

"Это озвучивают регулярно люди, которые сотрудничают со Службой внешней разведки России - это как русскоязычные блогеры, россияне определенные, которые живут на западе, так и один известный подсанкционный блогер - Алексей Арестович...И в данном случае Орбан повторил полностью то, что озвучивается, скажем, неофициально", - отметил Коваленко.

Он добавил, что верхушкой российской ИПСО является российский диктатор Владимир Путин, который ее масштабирует и пытается ретранслировать через лидеров других стран.

"Он регулярно озвучивает ложь, которая является частью информационных операций России, и он фактически ее масштабирует. То есть он постоянно участвует в информационных операциях России", - добавил руководитель ЦПД.

По его словам, данная концепция является частью информационной войны России. То есть Путин таким образом добивается того, чтобы лидеры стран озвучивали ИПСО.

Напомним, 8 сентября стало известно, что Виктор Орбан снова отличился скандальным заявлением относительно Украины, а именно о ее "разделении на три части". Одна из частей будет российской, считает венгерский премьер.

Как известно, политика Орбана считается пророссийской, поскольку Венгрия, в том числе, не поддерживала санкции против Москвы.

Также мы сообщали, что Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз, что прокомментировал на днях президент Владимир Зеленский, назвав такую позицию Венгрии "странной".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины