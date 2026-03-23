Орбан возмутился из-за публикаций о "прослушивании" Сийярто и Лаврова

14:33 23.03.2026 Пн
2 мин
Что именно больше всего возмутило главу правительства Венгрии?
aimg Константин Широкун
Фото: Виктор Орбан (Getty Images)

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан возмутился разоблачением скандальных разговоров Сийярто и сравнил это с нападением на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Венгрии.

Читайте также: Предоставлял "живые отчеты" Лаврову: Сийярто звонил в Москву прямо с заседаний ЕС, - WP

"Прослушивание члена правительства является нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно провести расследование относительно информации о прослушивании (главы МИД Венгрии - ред.) Петера Сийярто", - написал Орбан.

Что предшествовало

Недавно издание Washington Post сообщило, что Сийярто информировал российскую сторону о переговорах с ЕС. В то же время в материале американской газеты не говорилось о том, что министра могли прослушивать.

Эти детали появились уже в венгерском провластном медиа Mandiner, в котором обнародовали аудиозапись, где журналист-расследователь Сабольч Паньи общается с женщиной, которая, вероятно, работает в Министерстве иностранных дел.

В Mandiner заявили, что Паньи якобы передал номер телефона Сийярто иностранной разведке одной из стран ЕС, чтобы она могла следить за министром. Сам журналист объяснил, что разговор был с его источником, который пытался проверить информацию о Сийярто, опубликованную в Washington Post.

По словам Паньи, прослушивание могло происходить не из-за передачи номера, а из-за того, что министр общался с российским коллегой Сергеем Лавровым по незащищенной связи.

Скандалы вокруг Венгрии

Напомним, в последнее время вокруг венгерской власти вспыхнуло несколько международных скандалов.

В частности, РБК-Украина сообщало, что российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана. По данным журналистов, эта провокация имела целью изменить ход выборов в стране.

Кроме того, ранее стало известно о жестком обращении венгерских силовиков с задержанными украинцами. СМИ сообщили, что к сотрудникам "Ощадбанка" применяли инъекции "сыворотки правды", чтобы заставить их к признаниям.

