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Орбан может возглавить ООН как общий кандидат США, России и Китая, - WSJ

07:15 26.10.2026 Пн
3 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: администрация Трампа продвигает Орбана на должность генсека ООН (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана на должность генерального секретаря ООН. В Вашингтоне рассчитывают, что его поддержат Россия и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Имя Орбана не раз звучало, когда в Вашингтоне обсуждали желаемого преемника действующего генсека. Американцы говорили китайским и российским коллегам, ищущих "кого-то вроде Орбана", и те согласились. После этого США обратились непосредственно к венгерскому политику и предложили ему принять участие в гонке.

Орбан, по данным источников, отнесся к предложению благосклонно, но сомневается из-за своего имиджа политика-националиста. Объявлять участие он не хочет, пока не будет уверен в победе. Сам Орбан от комментариев отказался.

По оценке должностного лица Госдепа, Орбана "легко" поддержат 8 из 15 членов Совбеза ООН, а потенциально и 10. Чиновники США и еще одной страны подчеркнули: когда Вашингтон, Москва и Пекин соглашаются по поводу решения в Совбезе, обычно они его и получают.

Ключевой вопрос - позиция Великобритании и Франции, которые тоже имеют право вето. По данным издания, они могут не блокировать кандидата, которого поддерживают большинство Совбеза и другие три постоянных члена. Официальную позицию Лондон и Париж не озвучивали.

"Кандидат мечты"

Чиновник Госдепа назвал Орбана "кандидатом мечты для консерваторов MAGA" из-за его борьбы с массовой миграцией, либеральными общественными организациями и влиятельными кругами в венгерских судах и медиа.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, как ожидается, поддержат Орбана, если тот пойдет на выборы. Объявление возможно только после промежуточных выборов в США 3 ноября.

Почему это настораживает

Издание отмечает, что с Орбаном во главе ООН генсек может превратиться в защитника Путина и других авторитарных лидеров. Тесные связи Орбана с Москвой и Пекином, а также его политика в Венгрии неизбежно окажутся в центре внимания, если он вступит в гонку.

Среди других кандидатов – дипломатка из ОАЭ Лана Нусейбе, чьи шансы, по данным издания, растут. Следующее неофициальное голосование в Совбезе запланировано на среду. Срок действующего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.

Официально кандидатуру Орбана пока никто не выдвигал, и ни одно из трех государств публично не заявляло о ее поддержке.

Орбан потерял должность премьера после апрельских выборов в Венгрии, хотя Трамп его поддержал, а Вэнс лично агитировал за него. Вернуться в кресло главы правительства он уже не сможет: парламент Венгрии принял поправку, ограничивающую пребывание в должности восемью годами. Об этом рассказал РБК-Украина посол Федор Шандор.

За годы у власти Орбан стал ближайшим союзником Кремля в ЕС и регулярно блокировал помощь Украине. Одним из самых громких скандалов стал мартовский инцидент с инкассаторами Сбербанка. 5 марта венгерские силовики задержали украинских работников и забрали из двух машин миллионы долларов, евро и золото. Мужчин часами держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами, нарушив сразу три конвенции.

Ценности Венгрия вернула 6 мая, а в августе дело против инкассаторов закрыли из-за отсутствия преступления. В начале октября Орбан открестился от приказа задержать украинцев, заявив, что силовики якобы действовали сами.

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