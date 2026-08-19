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Венгрия закрыла фейковое "дело Орбана" против инкассаторов Ощадбанка

16:57 19.08.2026 Ср
2 мин
После отставки Орбана сфабрикованное производство "развалилось"
aimg Елена Бджола
Венгрия закрыла фейковое "дело Орбана" против инкассаторов Ощадбанка Фото: дело против инкассаторов Ощадбанка закрыто (Getty Images)
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Дело в отношении украинских инкассаторов, задержанных по подозрению в отмывании денег в Венгрии, закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката инкассаторов Ощадбанка Лоранта Горвата в Facebook.

Дело против инкассаторов Сбербанка закрыто

Производство прекратил Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV).

"В связи с отсутствием состава преступления NAV прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не происходило!", - говорит Горват.

Как пишет адвокат, NAV в своем решении о прекращении расследования предоставила разъяснение. Так, происхождение якобы неизвестной наличности, золота и банкнот, указанных в протоколе и изъятых во время обыска, было установлено.

Они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО "Сбербанк".

Это подтверждено Raiffeisen Bank International AG документально, уточнил Горват.

Информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили:

  • имущество не является результатом преступления,
  • его происхождение выяснено,
  • по этому делу не подозревалось совершения никакого другого преступления, кроме отмывания денег.

Напомним, что Венгрия 5 марта взяла в заложники работников Ощадбанка и забрала деньги из 2 банковских машин. В автомобилях были миллионы долларов и евро, а также золото.

Кроме того, Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Мужчин долгое время держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.

Еще сообщалось, что 6 мая Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте.

Ранее РБК-Украина писало, что адвокат украинских инкассаторов требует ареста экс-премьера Виктора Орбана и ряда бывших чиновников Венгрии по делу о незаконном задержании украинских граждан.

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