ua en ru
Чт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Венгрия выступила против выделения ЕС пакета помощи Украине на 20 млрд евро

Четверг 20 февраля 2025 19:17
UA EN RU
Венгрия выступила против выделения ЕС пакета помощи Украине на 20 млрд евро Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия выступила против выделения Европейским Союзом Украине пакета помощи на 20 млрд евро.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Вашингтоне, которого цитирует в соцсети X представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Сийярто заявил, что Венгрия выступает против предложенного руководством ЕС пакета помощи Украине в размере 20 млрд евро, который "имеет целью усилить позицию Киева на переговорах, а не способствовать достижению мира".

"Мы не будем поддерживать расходование денег европейских налогоплательщиков на продолжение войны", - отметил венгерский министр.

По его словам, избрание Дональда Трампа президентом США сместило глобальную политику в сторону мира, однако провоенные европейские либералы пытаются заблокировать его усилия.

"Мы как никогда близки к решению, поскольку прямые американо-российские переговоры возродили надежду на мир", - добавил Сийярто.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, ранее СМИ сообщали, что страны Европейского Союза обсуждают возможность предоставления Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи. Его стоимость составит не менее 6 млрд евро.

Также сообщалось, что потенциально стоимость пакета может вырасти до 10 млрд евро. Однако сумма в 20 млрд евро до сих пор публично не озвучивалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Венгрия Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
DAILY
Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией