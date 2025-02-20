Венгрия выступила против выделения ЕС пакета помощи Украине на 20 млрд евро
Венгрия выступила против выделения Европейским Союзом Украине пакета помощи на 20 млрд евро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Вашингтоне, которого цитирует в соцсети X представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Сийярто заявил, что Венгрия выступает против предложенного руководством ЕС пакета помощи Украине в размере 20 млрд евро, который "имеет целью усилить позицию Киева на переговорах, а не способствовать достижению мира".
"Мы не будем поддерживать расходование денег европейских налогоплательщиков на продолжение войны", - отметил венгерский министр.
По его словам, избрание Дональда Трампа президентом США сместило глобальную политику в сторону мира, однако провоенные европейские либералы пытаются заблокировать его усилия.
"Мы как никогда близки к решению, поскольку прямые американо-российские переговоры возродили надежду на мир", - добавил Сийярто.
Помощь Украине от ЕС
Напомним, ранее СМИ сообщали, что страны Европейского Союза обсуждают возможность предоставления Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи. Его стоимость составит не менее 6 млрд евро.
Также сообщалось, что потенциально стоимость пакета может вырасти до 10 млрд евро. Однако сумма в 20 млрд евро до сих пор публично не озвучивалась.
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