Орбан за 10 дней до саммита ЕС снова призвал Мишеля не поднимать вопрос вступления Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опять призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря не выносить на обсуждение начало переговоров о вступлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио "Свобода" .

Также в Будапеште просят Брюссель снять с повестки вопрос макрофинансовой помощи Киеву.

Соответствующие предложения Орбана указаны в его письме к Мишелю. Копия документа попала к журналистам.

Вопрос вступления Украины в ЕС

В письме венгерского премьера говорится, что "есть ожидание", что на саммите в середине декабря Евросовет "может и должен одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и пересмотре Многолетней финансовой рамки на 2021-2027 годы".

"Учитывая нынешний уровень политических и технических приготовлений, эти ожидания необоснованны", - утверждает Орбан.

Глава правительства Венгрии в очередной раз раскритиковал рекомендацию Европейской комиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Орбан назвал ее "концом политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях".

Также премьер Венгрии убежден, что в данном вопросе невозможно достичь единодушия.

Макрофинансовая помощь ЕС для Украины

По словам Орбана, дискуссии о предоставлении украинской стороне 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 4 года якобы сосредоточены на "необоснованном, несбалансированном и нереалистичном предложении Еврокомиссии".

Чиновник призывает формировать новый подход на основе "политических и финансовых реалиях в странах-членах", на что потребуются "дополнительные усилия и время".

Резюмируя, Орбан призывает президента Европейского совета не предлагать органу "принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу".

Что предшествовало

Напомним, что на декабрьской встрече лидеров ЕС необходимо единогласие всех 27 стран-членов блока для одобрения начала переговоров о вступлении Украины после выполнения окончательных условий.

Ранее сегодня, 4 декабря, стало известно о реакции Еврокомиссии отреагировал на слова венгерского премьера о том, что якобы "предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС является необоснованным". Там не согласны с заявлением Орбана, назвав проделанную Украиной работу "впечетляющей".

Добавим, что на прошлой неделе глава правительства Венгрии также предлогал не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита лидеров Евросоюза 14-15 декабря. В частности, Орбан хочет, чтобы вместо этого ЕС заключил с Украиной стратегическое партнерство. Комментируя инициативу, председатель Евросовета Мишель отметил, что между блоком и Украиной такое партнерство и так установлено, поскольку у ЕС есть соглашение об ассоциации со страной.

К слову, перед этим Орбан также угрожал вообще заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Также он хочет помешать вступлению страны в ЕС. В частности, венгерский премьер угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Евросоюза.