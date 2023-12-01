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Евросоюз уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной, - Мишель

Пятница 01 декабря 2023 17:10
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Евросоюз уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной, - Мишель Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Европейский Союз и Украина уже находятся в состоянии "стратегического партнерства", поскольку у блока есть соглашение об ассоциации со страной. Теперь решается вопрос относительно членства в ЕС.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так председатель Евросовета прокомментировал недавний призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к "стратегическому партнерству" ЕС с Украиной вместо того, чтобы и дальше поддерживать дальнейшее продвижение государства к членству в блоке.

Сегодня, 1 декабря, в кулуарах саммита COP28 в Дубае Мишель в беседе с журналистами отреагировал на слова главы венгерского правительства.

"У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, которое предлагает много возможностей для тесного сотрудничества с Украиной", - отметил глава Европейского совета.

Он добавил, что в декабре будут проведены "углубленные дебаты с 27 коллегами", чтобы дать оценку о будущем решении относительно старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Что предшествовало

Высказывание венгерского премьера Виктора Орбана с предложением не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита лидеров Евросоюза 14-15 декабря прозвучало в его недавнем интервью.

На декабрьской встрече лидеров ЕС необходимо единогласие всех 27 стран-членов блока для одобрения начала переговоров о вступлении Украины после выполнения окончательных условий.

Напомним также, что недавно Орбан угрожал вообще заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Также он хочет помешать вступлению страны в ЕС. В частности, Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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Евросоюз Вступление в ЕС Шарль Мишель
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