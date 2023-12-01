Орбан просит отложить вопрос членства Украины в ЕС. И сделал ряд скандальных заявлений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, поскольку якобы "заранее ясно, что согласия среди стран не будет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире местного радио Kossuth.

При этом он заверил, что подобная позиция Венгрии, якобы важна с точки зрения национальной независимости.

"Венгрия не имеет права вето. Никакого вето нет, Венгрия будет блокировать решения. Мы не против этих решений, мы просто не согласны с другими странами-членами. Если мы согласны, то позиция ЕС есть, если нет, то ее нет. Мы не должны позволять себе испытывать нечистую совесть из-за того, что мы в чем-то не согласны", - добавил Орбан, отметив, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии и поэтому не должны быть поставлены на повестку дня.

Виктор Орбан видит это так: вопрос может быть поставлен на повестку дня, если он уже обсуждался и достигнута договоренность. Премьер-министр Венгрии добавил, что соответствующее предложение не подготовлено, что необходимо все обсудить, согласовать интересы, а затем сделать предложение. По этой причине, по его мнению, переговоры о вступлении даже не следует начинать.

"Есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов: Украина находится в состоянии войны, и ее правовая система работает иначе, чем в мирной стране. Даже невозможно знать численность населения Украины, которое мы хотим принять в ЕС" - заявил Виктор Орбан, по словам которого также невозможно сказать, насколько велика территория Украины, которую Евросоюз хочет включить в свои ряды, ведь, по ее словам, "часть ее находится под военным контролем России".

Кроме того, Орбан озадачен и вопросом финансирования.

"Но невозможно даже знать, если Украина вступит в Евросоюз, сколько денег придется потратить на ее развитие и откуда эти деньги возьмутся. Потому что таким образом страны-члены ЕС могут потерять ресурсы", - отметил Виктор Орбан.

По мнению премьер-министра, Европейский Союз должен сначала установить стратегическое партнерство с Украиной, но это произойдет "только через много лет". По его мнению, это приблизит Украину к сообществу.

"Мы дали украинцам сто миллиардов евро, но если бы мы использовали их на развитие Европы, экономики были бы в лучшем состоянии. Цены на коммунальные услуги сейчас выросли, безработица выше", - пожаловался венгерский премьер.

По словам Орбана, если ЕС все еще хочет финансировать войну, ЕС должен решить, где взять на это деньги. По словам премьер-министра, он поддержал бы создание общего фонда ЕС, куда каждое государство-член вносило бы свою долю и которая была бы направлена ​​в Украину.

"Если мы хотим дать Украине деньги, они должны быть внебюджетными и прозрачными", - добавил он.

Заявления Орбана об Украине

Орбан не впервые скандально высказывается относительно Украины, в частности, не впервые заявляет о якобы проигрыше Украины в войне. Например, в мае он говорил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. Тогда в украинском МИД ответили Орбану, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер Венгрии снял ответственность России за ее агрессию против Украины.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал вообще заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Также он хочет помешать вступлению страны в сам ЕС. В частности, Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.