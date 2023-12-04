Еврокомиссия ответила на выпады Орбана по вступлению Украины в ЕС

В Еврокомиссии отреагировали на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что якобы "предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС является необоснованным". Там не согласны с его словами, назвав проделанную Украиной работу "впечетляющей".

"Как вы можете представить, мы (Еврокомиссия, - ред.) придерживаемся нашей рекомендации и предложения. Нет, мы не думаем, что оно необоснованно", - констатировала она.

По ее словам, Украина провела "впечатляющую работу в плане скорости и содержания", и это отмечалось президентом (Урсулой фон дер Ляйен, - ред.) много раз.

"Очевидно, сейчас странам ЕС нужно будет принимать все решения по нашему пакету мер по расширению", - добавила Пизонеро.

Что сказал Орбан

В своем Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС является якобы "необоснованным и плохо подготовленным".

"Для него нет места в повестке дня декабрьского саммита Европейского Союза", - добавил он.

Позиция Орбана по Украине

Судя по последним заявлениям премьера Венгрии Виктора Орбана, он категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Буквально недавно Орбан предлагал не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, поскольку якобы "заранее ясно, что согласия среди стран не будет". Кроме того, Орбан даже угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров.

Возможно высказывания Орбана можно было бы не воспринимать всерьез, если бы для таких глобальных решений, как например, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, не требовалось именно единогласного "за" всех стран-членов блока. В связи с этим, дипломаты ЕС сейчас ищут варианты, как обойти вето Будапешта по Киеву на саммите в декабре. Подробнее - в материале РБК-Украина.