В ОПЗЖ закликають владу дотримуватися вимог мінських угод

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Партія "Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що влада відмовляється від необхідних рішень по відновленню миру, передбачених мінськими угодами. На їх думку, для сталого миру потрібні дієві кроки і політична воля.

Про це йдеться у заяві політсили.

"Збройний конфлікт, який триває на сході країни вже сьомий рік поспіль, розділив людей і зробив більше мільйона громадян вимушеними переселенцями. А найстрашніше - це тисячі вбитих, десятки тисяч скалічених життів", - йдеться в заяві.

У ОПЗЖ вважають, що мир стане реальністю, якщо є готовність до діалогу і компромісу.

"Найголовніше питання, вирішення якого чекають українці, - це питання припинення бойових дій і встановлення миру на Донбасі. Без цього не можна покінчити з тарифним геноцидом, відновити економіку, підняти рівень життя людей. Стратегічне завдання ОПЗЖ - відновлення миру, повернення Донбасу в Україну, а України на Донбас. Це можна зробити, але не через залякування "стіною", приниження і шантаж, як це робиться владою, а якщо дати жителям Донбасу впевненість у завтрашньому дні, гарантії безпеки, надію на краще майбутнє в Україні", - підкреслюють в партії.

Своєю чергою, партія запропонувала свій мирний план з відновлення миру на сході країни і закликає владу розглянути його.

"Він (план, - ред.) заснований на декількох принципах: повернути довіру людей; провести прямі переговори між усіма сторонами конфлікту в чотирикутнику: Київ - Донецьк - Луганськ - Москва; виконати Мінські угоди, які були затверджені Резолюцією Ради Безпеки ООН. Наступним кроком у мирному врегулюванні опозиція бачить у необхідності організації повноцінної роботи над прийняттям законів, передбачених Мінськими угодами, та їх імплементацію в українське законодавство. Насамперед це закони про амністію і вибори на цих територіях і закріплення в Конституції особливого статусу Донбасу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський незадоволений мінським форматом. При цьому Україна продовжує працювати в цьому форматі, щоб був збережений діалог.

Зазначимо, мінські угоди передбачають внесення змін до конституції України про особливий статус Донбасу. При цьому, за словами віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, Україна ці зміни в конституцію вносити не буде.

Також РБК-Україна писало, що в серпні Українська сторона ТКГ запропонувала замінити поняття "особливий статус" Донбасу на "особливий режим адміністративного управління".