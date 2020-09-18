Україна не буде вносити в Конституцію особливий статус Донбасу, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (wikipedia)

Віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що Україна не буде прописувати в конституції особливий статус Донбасу. Він підкреслив, що мінські угоди вимагають змін.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду.

Резніков нагадав, що таку позицію висловив президент України Володимир Зеленський під час грудневого саміту минулого року лідерів "нормандського формату" в Парижі.

"Президент... дав чітке розуміння того, що ніяких змін до Конституції України про включення туди якогось особливого статусу не буде, це виключено. Також президент неодноразово говорив, що мінські угоди вимагають змін. Це позиція, яку ми відстоюємо в тристоронній контактній групі ", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін заявив, що "формула Штайнмайера" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Зараз обговорюється, які статті закону будуть змінені.

Як писало РБК-Україна, в серпні Українська сторона в рамках врегулювання ситуації на сході країни запропонувала замінити поняття "особливий статус" Донбасу на "особливий режим адміністративного управління".