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Звільнення мера з посади голови КМДА: КСУ продовжує розгляд

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 10:45
Звільнення мера з посади голови КМДА: КСУ продовжує розгляд Фото: КСУ продовжує розглядати конституційність звільнення мера з посади голови КМДА (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду київського міського голови. Суд розглядав цю справу і на минулому тижні.

Про це написала представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Суд також продовжить розгляд справи щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені", - зазначила нардеп.

Крім того, другий сенат КСУ також розпочне розгляд справ за двома конституційними скаргами щодо конституційності положень ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Ці положення регулюють умови отримання військовими, військовозобов’язаними або резервістами одноразової грошової допомоги в окремих випадках.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував меру Києва Віталію Кличку разом звернутися до президента щодо призначення нового голови КМДА.

Як писало РБК-Україна, з приходом до влади Володимира Зеленського його команда намагалася прийняти закон про столицю, який розділить посади мера і голови Київської міської державної адміністрації. Але цим планам завадила пандемія.

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