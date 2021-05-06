У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
Про амбіції мера Києва Віталія Кличка в політичних кулуарах ходять розмови вже місяцями. Однак, кілька соратників мера запевняють, що про президентські вибори він зараз не думає.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка".
Один зі співрозмовників у команді мера розповів, що в Офісі президента впевнені, що Кличко вже почав президентську кампанію.
"У них (ОП, - ред.) з'явилося побоювання, яке під собою не має ніякого грунту. Він зараз навіть не думає в цьому напрямку. Через три роки можна буде дивитися і вирішувати", - розповіло джерело.
Співрозмовник видання вважає, що саме чутки з приводу можливих президентських амбіцій Кличка стали причиною останніх нападок з боку Офісу.
На думку співрозмовника, ці розмови насаджуються цілеспрямовано, щоб посварити його з Банковою. І головним вигодоотримувачем від цього клінча може стати "Європейська солідарність", вважає джерело.
Нагадаємо, КМДА відреагувала на зауваження Офісу президента про проведення маршу до Дня створення дивізії СС "Галичина".
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