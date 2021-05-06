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У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 08:57
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Про амбіції мера Києва Віталія Кличка в політичних кулуарах ходять розмови вже місяцями. Однак, кілька соратників мера запевняють, що про президентські вибори він зараз не думає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка".

Один зі співрозмовників у команді мера розповів, що в Офісі президента впевнені, що Кличко вже почав президентську кампанію.

"У них (ОП, - ред.) з'явилося побоювання, яке під собою не має ніякого грунту. Він зараз навіть не думає в цьому напрямку. Через три роки можна буде дивитися і вирішувати", - розповіло джерело.

Співрозмовник видання вважає, що саме чутки з приводу можливих президентських амбіцій Кличка стали причиною останніх нападок з боку Офісу.

На думку співрозмовника, ці розмови насаджуються цілеспрямовано, щоб посварити його з Банковою. І головним вигодоотримувачем від цього клінча може стати "Європейська солідарність", вважає джерело.

Нагадаємо, КМДА відреагувала на зауваження Офісу президента про проведення маршу до Дня створення дивізії СС "Галичина".

Зазначимо, Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, обраної на посаду Київського міського голови.

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Новини України Політика Віталий Кличко президентські вибори
NEWS
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка