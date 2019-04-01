Опубліковано результати підрахунку 75% голосів

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Підрахунок 75% голосів показав впевнене лідерство Зеленського

Проміжні результати виборів 2019 станом на 13:10 показують впевнене лідерство Володимира Зеленського в першому турі. Відповідні дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" оприлюднені на табло в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними підрахунку 75% протоколів, Зеленський набирає 30,41% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко (16,12%), далі йде Юлія Тимошенко (13,20%). Юрій Бойко на даний момент набирає 11,52% голосів, Анатолій Гриценко - 7,06%.

Фото: результати підрахунку 75% голосів

На даний момент у Зеленського налічується 4,22 млн голосів, у Порошенка - 2,24 млн. Таким чином, розрив між лідерами гонки досяг майже двох мільйонів голосів.

Відзначимо, результати підрахунку показують, що Порошенко лідирує тільки у Львівській та Тернопільській областях. У Донецькій і Луганській областях найвищий результат показує Юрій Бойко, Юлія Тимошенко - тільки в Івано-Франківській області. Фаворит першого туру Володимир Зеленський утримує лідерство в 19 регіонах і в Києві.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що другий тур виборів 2019 може бути більш жорстким, ніж перший. До такого висновку він прийшов, у тому числі після того, як Порошенко і Зеленський обмінялися дошкульними репліками на адресу один одного. Після оприлюднення екзит-полів, чинний президент назвав опонента маріонеткою бізнесмена Ігоря Коломойського. У відповідь Зеленський попросив Порошенка уточнити, чи є він маріонеткою колишнього чиновника РНБО Олега Гладковського.

Крім того, глава МВС України виключив заворушення після першого туру виборів.