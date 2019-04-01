ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков виключив заворушення після першого туру виборів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 11:14
Аваков виключив заворушення після першого туру виборів
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Вибори 2019, на думку Авакова, не будуть супроводжуватися зіткненнями

Після першого туру виборів 2019 немає передумов для масових заворушень в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, в Україні немає передумов для можливості масових заворушень або зіткнень.

"Не бачу, щоб хтось із штабів готувався до подібного. Включаючи хлопців з охоронної фірми, які з самого ранку знаходяться під ЦВК... Їх найняли охороняти сцену. Однак аналізуючи всю широку інформацію по країні, яку ми маємо, я не бачу, щоб хтось готувався або мав ресурс для дестабілізації ситуації", - зазначив Аваков.

Він також додав, що в день голосування правоохоронці зафіксували понад 2 тисяч звернень і відкрили 47 кримінальних справ за незаконну агітацію, фотографування заповнених бюлетенів, спроби виносу, підкуп виборців і так далі.

Аваков підкреслив, що підготовка силовиків до другого туру навряд чи буде відрізнятися від підготовки до першого.

Нагадаємо, вчора в день виборів в Україні у районі Центральної виборчої комісії почали збиратися люди. Як пояснила нардеп від "Батьківщини" Олени Шкрум, частина з них приїхала на мітинг на підтримку кандидата Юлії Тимошенко. За її словами, це були "хлопці з кількох громадських організацій".

Пізніше для забезпечення громадської безпеки в околицях Центральної виборчої комісії стягнули бійців Національної гвардії.

У ЦВК готуються до другого туру виборів У ЦВК розповіли про підрахунок голосів на виборах президента
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыбеспорядкиАрсен Аваков
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся